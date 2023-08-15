《bye-bye》歌詞｜小塵埃新歌歌詞+MV首播曝光
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bye-bye歌詞｜小塵埃《bye-bye》於2023-08-11推出新歌MV，東方新地整合了小塵埃新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
小塵埃《bye-bye》 | 目錄
小塵埃《bye-bye》｜新歌試聽
小塵埃《bye-bye》｜製作
作曲：Jonathan Wut
作詞：Pollie Tong
編曲：J1M3, Jonathan Wut
監製：Jonathan Wut
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小塵埃《bye-bye》｜歌詞
理性去責問 埋怨未有做我本份
沒有不甘 就要抽身退隱
矛盾到過份 還放棄意志去憎恨
剩我傷感 仍卻不想再忍 is there magical grace ? ( 已經獲得更多最高憐憫）
oh i’m trapped in maze! ( 最少付出也得意的人 ） 行為沒信心
就算呼吸 亦會顛倒眾生
沒法相信 看得見 我未來
無力妄想
讓我消失 莫過一種變更
是太苛刻 艱苦之債 記掛這設定 明確示意沒我的份
扮作專心 還說都不要緊
無法去接受 煩惱過錯是我的笨
別再傷心 仍要一等再等 is there magical grace ? ( 試出萬種半生美好研究）
oh i’m trapped in maze! ( 記得序曲作主意的人） is there magical grace ? ( 已經獲得更多最高憐憫）
(i am given more than that i need )
oh i’m trapped in maze! ( 最少付出也得意的人 ） 靈魂若有天
就算搬家 換個軀體好嗎
讓我懂了 這一次 願被提
還未夠班
墮進漆黑 沒法走出去嗎
亦要好好深呼吸 然後有天
就算搬家 換個軀體好嗎
若我懂笑 快終結 這命題
還望記得
在這一生 活到今天這刻
學會珍惜 講聲拜拜
圖片來源：專輯封面