《想再和你看煙花 (Last Christmas Ver.)》歌詞｜布志綸 (Alan Po)新歌歌詞+MV首播曝光
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想再和你看煙花 (Last Christmas Ver.)歌詞｜布志綸 (Alan Po)《想再和你看煙花 (Last Christmas Ver.)》於2023-12-13推出新歌MV，東方新地整合了布志綸 (Alan Po)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
布志綸 (Alan Po)《想再和你看煙花 (Last Christmas Ver.)》 | 目錄
布志綸 (Alan Po)《想再和你看煙花 (Last Christmas Ver.)》｜歌詞
發現這座偉大城市內
散下滿天灰燼與石頭
慶幸你在身邊給我甜酒
哪需呼救
發現歲月再漫長仍有盡頭
看著遠處火星撲向月球
慶幸你在身邊給我恆久
十秒都足夠
誰料 世上每道記憶再掠過
才承認 渴望那夜兩手碰觸過
才承認 聽著你脈搏 趁未閉目呼吸更多
浪漫如煙掠過
抬頭 望到最繽紛宇宙
眉頭額角都等你參透
十秒 讓煙花給我藉口
抬頭 就算看不到以後
迎面望到的璀燦未散走
十秒 讓火光沾上右手
靜待明天就夠
你問美麗過後誰能夠回頭
對岸有顆煙花放肆自由
帶著你望天空一寸裂口
望有光穿透
誰料 世上每段誕生也是錯
虔誠地 費盡氣力也不夠反抗
虔誠地 我又接近你 趁著倒數藥引點過
快樂如花盛放
抬頭 望到最繽紛宇宙
陪伴著你不需要拯救
十秒 讓煙花給你忘憂
抬頭 就算看不到以後
留下讓我捉緊你沒顫抖
十秒 讓觸感沾上右手
別又留一絲悔疚
填充心裡缺口
燃燒的瞬間 你在眼前
我共你在這座危樓
仍能 緩緩祝酒
抬頭 就算天再沒庇佑
然後下秒鬆開了兩手
別怕 任天災將愛沒收
抬頭 沒法慶祝的以後
然後就似煙花散四周
別怕 讓祝福燒去綠洲
命運燃燒的節奏