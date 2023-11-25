《三千世界不见你(《宁安如梦》影视剧插曲)》歌詞｜张靓颖、周深、白鹿等群星新歌歌詞+MV首播曝光
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三千世界不见你(《宁安如梦》影视剧插曲)歌詞｜张靓颖、周深、白鹿等群星《三千世界不见你(《宁安如梦》影视剧插曲)》於2023-11-11推出新歌MV，東方新地整合了张靓颖、周深、白鹿等群星新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
张靓颖、周深、白鹿等群星《三千世界不见你(《宁安如梦》影视剧插曲)》 | 目錄
张靓颖、周深、白鹿等群星《三千世界不见你(《宁安如梦》影视剧插曲)》｜歌詞
在天黑之前閉上雙眼
再見你一面
終於發現已回不到
那一天
被刺痛了弱點才會看得見
深埋心底的碎片
多親密無間挨不過善變
就讓我清醒的沉入海底
你得償所願的銷聲匿跡
明明猜中過相愛的概率
可最後偏偏不是我和你
多想問問你多想問問你是什麼原因
我們錯過的那些情節裡有沒有真心
是否我和你從此丈量了深淵的距離
做什麼決定有什麼寓意都身不由己
被刺痛了弱點才會看得見
深埋心底的碎片
多親密無間挨不過善變
就讓我清醒的沉入海底
你得償所願的銷聲匿跡
明明猜中過相愛的概率
可最後偏偏不是我和你
多想問問你多想問問你是什麼原因
我們錯過的那些情節裡有沒有真心
是否我和你從此丈量了深淵的距離
做什麼決定有什麼寓意都身不由己
是我猜不出是我參不悟命運的玄機
三千世界裡未來或過去見沒見過你
是否我和你從此丈量了深淵的距離
時間的倒影總會有一天吞沒我和你