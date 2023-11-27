《与爱（《宁安如梦》影视剧“宁”主题曲）》歌詞｜张靓颖新歌歌詞+MV首播曝光
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与爱（《宁安如梦》影视剧“宁”主题曲）歌詞｜张靓颖《与爱（《宁安如梦》影视剧“宁”主题曲）》於2023-11-08推出新歌MV，東方新地整合了张靓颖新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
张靓颖《与爱（《宁安如梦》影视剧“宁”主题曲）》 | 目錄
张靓颖《与爱（《宁安如梦》影视剧“宁”主题曲）》｜歌詞
也愛上這種苦澀的快樂
就算 是擁抱在最後的寂寞 不去算那結果
那座懸崖是第幾次躍過
與愛為謀的命運太曲折
就算 是徬徨在黑暗的漩渦 也願為你墮落
我曾要 像流星般逃脫
與愛為敵只是脆弱的藉口
可當命運被緊握 偏偏你 被錯過
那樣不捨 傷口依然記得
我曾要 像大雨般自由
站在泥濘中也能 開出花朵
可他越靠近胸口 心會被刺破
與愛為盟 才肯讓痛 癒合
那座懸崖是第幾次躍過
與愛為謀的命運太曲折
就算 是徬徨在黑暗的漩渦 也願為你墮落
我曾要像流星般逃脫
我曾要像流星般逃脫
與愛為敵只是脆弱的藉口
可當命運被緊握 偏偏你 被錯過
那樣不捨 傷口依然記得
我曾要像大雨般自由
站在泥濘中也能 開出花朵
可他越靠近胸口 心會被刺破
與愛為盟 才肯讓痛 癒合