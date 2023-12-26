《隱形遊樂場 (真想給你見到它)》歌詞｜張敬軒 (Hins Cheung)新歌歌詞+MV首播曝光
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隱形遊樂場 (真想給你見到它)歌詞｜張敬軒 (Hins Cheung)《隱形遊樂場 (真想給你見到它)》於2023-12-19推出新歌MV，東方新地整合了張敬軒 (Hins Cheung)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
張敬軒 (Hins Cheung)《隱形遊樂場 (真想給你見到它)》 | 目錄
張敬軒 (Hins Cheung)《隱形遊樂場 (真想給你見到它)》｜歌詞
即使你降生的 時世沒選擇
人間再蒼白 容得下想法
世界藍圖 只等你畫上 恐龍和巨塔
天下仍是你畫冊
想得到煙花 馬上有煙花
你未看到嗎
城堡靠想像 仍可再攀爬
流亡荒野 眼前都有
遊園地裡 那羣木馬
置身廢城 仍可建造
人類最夢幻 剎那
聽得見過山車 由遠漸駛近
來裝載深夜 仍等待的人
生活有時殘酷 至少這樂園 永不宵禁
曾迷路的羊羣 仍能被它的光 帶引
想得到煙花 馬上有煙花
你末看到嗎
城堡靠想像 仍可再攀爬
流亡荒野 眼前都有
永恆在轉 那羣木馬
長大 如遺落了它 我會害怕
遊歷過成人世界 誰沒有無形傷疤
想它變真嗎
每日挖點沙
按部砌好它
如果有一日 毋須再隱形
孩童能嬉戲再無牽掛
蓬萊實現在舊日敗瓦
希望 是遠征未來 那隻木馬