《認輸》歌詞｜張真源 & 嚴浩翔新歌歌詞+MV首播曝光
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認輸歌詞｜張真源 & 嚴浩翔《認輸》於2023-12-21推出新歌MV，東方新地整合了張真源 & 嚴浩翔新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
張真源 & 嚴浩翔《認輸》 | 目錄
張真源 & 嚴浩翔《認輸》｜歌詞
烏雲如膠似漆的粘著雨滴
暴風還記不記得 天本是愜意
磨平的脾氣 反感的情緒
是不是會有委屈
嚴浩翔：
逐漸的失控 你越走越遠
像冥冥之中 畫上了句點
我突然間發現
我糾纏的竟然是留戀
張真源：
我不想認輸因為我還
沒辦法接受重新洗牌
和你周旋這麼久了還沒結束
朋友都笑我頑固
我不想認輸我沒失敗
你把我困住不是意外
只要有你的一個眼神
沒放棄的眼神 我頭也不回的 奉陪
嚴浩翔：
你不要笑 我太笨
我努力想抓住秒針
本來是孑然一身
現在寫你的愛與恨
我真的不想和你分開
讓你去茫茫人海
把我拒之門外不復存在的愛都封存
張真源：
逐漸的失控 你越走越遠
嚴浩翔：
像冥冥之中 畫上了句點
張真源：
我突然間發現
合唱：
這種糾纏逐漸
演變成一種考驗愛的重量
傷人的遊戲
嚴浩翔：
我不想認輸因為我還
沒辦法接受重新洗牌
和你周旋這麼久了還沒結束
朋友都笑我頑固
張真源：
我不想認輸我沒失敗
你把我困住不是意外
只要有你的一個眼神
沒放棄的眼神 我頭也不回的 奉陪
嚴浩翔：
可是沒放棄的眼神我沒等到
或許我早應該承認
頑固是我魂牽夢繞
來感動自己的誠懇
(怎麼會怎麼會怎麼會怎麼會)
你說這一幕太可笑
可是我不覺得可笑
我怎會這樣 我還想你擁抱
張真源：
我不想認輸因為我愛
愛到最後是一片空白
嚴浩翔：
和你周旋這麼久了 終於結束
合唱：
恭喜你終於掙的開
我不想認輸可已失敗
可這種遺憾怎麼釋懷
也許你會有更好的愛 代替我的存在
我頭也不回的離開
再頑固最後也得認輸