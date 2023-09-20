《不眠遊戲》歌詞｜張蔓姿新歌歌詞+MV首播曝光
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不眠遊戲歌詞｜張蔓姿《不眠遊戲》於2023-09-19推出新歌MV，東方新地整合了張蔓姿新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
張蔓姿《不眠遊戲》 | 目錄
張蔓姿《不眠遊戲》｜新歌試聽
張蔓姿《不眠遊戲》｜製作
作曲：張蔓姿
作詞：張蔓姿
編曲：李一丁 / rosemances
監製：李一丁
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張蔓姿《不眠遊戲》｜歌詞
最近太多心事
每晚習慣失眠
找不到人閒聊
孤單一人無聊 世俗眼光膚淺
攻擊當做消遣
只想簡單生存
不惜居於邊緣 與我進入這個不眠遊戲
愛與痛也化作一場遊戲
酒精放縱 抑鬱告別
一起跳舞 開心太易 Do u wanna play “midnight romance”
怎麼分不清天光或晝夜
輕鬆放過 悲傷往事
一起快樂到世界毀滅 那日那位相遇
最後結果失聯
哭泣都成徒然
追憶單純從前 厭倦社會標籤
爭風要做焦點
歪曲思想瘋傳
充斥真假感言 與我進入這個不眠遊戲
愛與痛也化作一場遊戲
酒精放縱 抑鬱告別
一起跳舞 開心太易 Do u wanna play “midnight romance”
怎麼分不清天光或晝夜
輕鬆放過 悲傷往事
一起快樂到世界毀滅 浮游現實幻象之間
逃離破碎絕望的心
I stand alone and drink my whisky
I cry alone and feel so tipsy 徘徊過去現在之間
來來往往寂靜喧嘩
I stand alone and drink my whisky
I cry alone and feel so tipsy 與我進入這個不眠遊戲
愛與痛也化作一場遊戲
酒精放縱 抑鬱告別
一起跳舞 開心太易 Do u wanna play “midnight romance”
怎麼了分不清天光或晝夜
輕鬆放過 悲傷往事
一起快樂到世界毀滅
圖片來源：專輯封面