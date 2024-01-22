《你的童話 (電視劇《你也有今天》片尾曲)》歌詞｜徐佳瑩 (LaLa Hsu)新歌歌詞+MV首播曝光
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你的童話 (電視劇《你也有今天》片尾曲)歌詞｜徐佳瑩 (LaLa Hsu)《你的童話 (電視劇《你也有今天》片尾曲)》於2024-01-12推出新歌MV，東方新地整合了徐佳瑩 (LaLa Hsu)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
徐佳瑩 (LaLa Hsu)《你的童話 (電視劇《你也有今天》片尾曲)》 | 目錄
徐佳瑩 (LaLa Hsu)《你的童話 (電視劇《你也有今天》片尾曲)》｜歌詞
我用肌膚 量滾燙
不用手掌 比什麼翅膀
我有勝算學飛翔
DaLaDaLaDa 時間不會説話
可是我心底的美好 想和你抵達
DaLaDaLaDa
隨命運來摔打 讓永恆來回答
聽着
海誓山盟那些承諾 誰兜轉變卦
聽着
蜜語甜言那些情話 誰自問自答
我迎着你 世界從不停説嘲笑話
誰讓我 偏偏有本領做你的童話
不用害怕 遭遇什麼
我用真心 測真相
不用談判 現實終傾塌
愛的正義會登場
DaLaDaLaDa 時間不會説話
可是我心底的美好 想和你抵達
DaLaDaLaDa
隨命運來摔打 讓永恆來回答
聽着
海誓山盟那些承諾 誰兜轉變卦
聽着
蜜語甜言那些情話 誰自問自答
我迎着你 世界從不停説嘲笑話
我情願 向再深的夜前踏
看着
不懂枯萎那叢野草 在曠野掙扎
看着
無人喝彩那束焰火 不過是霎那
怎能退下 任世界剝奪你的牽掛
誰讓我 偏偏有本領做你的童話
任憑
海誓山盟那些承諾 誰兜轉變卦
任憑
蜜語甜言那些情話 誰自問自答
我走向你 任世界不停説玩笑話
算什麼 我就説 愛 你 啊
或許
無條件的相信野草 奇蹟會開花
或許
勇敢騰起那朵焰火 至少綻放啦
以我餘生 所有時光築完美無暇
誰讓我 唯一有資格做你的童話