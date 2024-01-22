《你的童話 (電視劇《你也有今天》片尾曲)》歌詞｜徐佳瑩 (LaLa Hsu)新歌歌詞+MV首播曝光

你的童話 (電視劇《你也有今天》片尾曲)歌詞｜徐佳瑩 (LaLa Hsu)《你的童話 (電視劇《你也有今天》片尾曲)》於2024-01-12推出新歌MV，東方新地整合了徐佳瑩 (LaLa Hsu)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。