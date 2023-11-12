《驚魂曲》歌詞｜徐嘉蔚Emiko新歌歌詞+MV首播曝光
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驚魂曲歌詞｜徐嘉蔚Emiko《驚魂曲》於2023-10-17推出新歌MV，東方新地整合了徐嘉蔚Emiko新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
徐嘉蔚Emiko《驚魂曲》 | 目錄
徐嘉蔚Emiko《驚魂曲》｜歌詞
懸浮在半空中
跌入寒冬的國度
四處雪花飛舞
斷橋下 撿起破鐘
前行步向幽谷
撞進一間 丟空老屋
亡靈們靈異笑容
蠶食我身軀 血光浮動
誰人寄生夢背後 施殺手
門縫裡一再偷看 心顫抖
床前妖獸在啜泣 低下頭
沉默的小丑 在拍手
微黃暗燈直照著 那屍首
有白與黑影經過 飄浮
纏繞於我四周 妖魔鬼怪駐守
只得我孤身 每天承受
(Θεέ μου)
(Μορφέα)
(σε θέλω)
懸浮在半空中
跌入另一新國度
少女細聲警告
面前路 不可接通
仍行下去追蹤
驟聽一首 悲傷舞曲
無頭人拿著鳥籠
隨樂句屈曲 四肢挪動
誰人寄生夢背後 施殺手
門縫裡一再偷看 心顫抖
床前妖獸在啜泣 低下頭
沉默的小丑 在拍手
微黃暗燈直照著 那屍首
有白與黑影經過 飄浮
纏繞於我四周 妖魔鬼怪駐守(Θεέ μου Μορφέα)
驚醒那一刻 結束難受
誰潛意識讓噩夢 不撤走
從前記憶怨跟惡 悲與憂
殘留於思緒最深的念頭
沉睡的思想在發抖
從零碎多段故事裡解剖
噩夢已剪影真相因由
纏繞於我四周 彷彿跟著我走 (Θεέ μου Μορφέα)
清醒也響起 舞曲迎候