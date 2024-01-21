《You’re Gone》歌詞｜應智越 細貓 MrLittleCat新歌歌詞+MV首播曝光
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You’re Gone歌詞｜應智越 細貓 MrLittleCat《You’re Gone》於2024-01-08推出新歌MV，東方新地整合了應智越 細貓 MrLittleCat新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
應智越 細貓 MrLittleCat《You’re Gone》 | 目錄
應智越 細貓 MrLittleCat《You’re Gone》｜歌詞
對望時伴我過渡悸動一段
節日時伴我過渡燦爛一段
一瞬間很像永遠 （一瞬間很像永遠 ）
轉瞬間關係割斷
到現時學會退讓放下心願
到現時被錯怪亦放下身段
當角色出場倒轉 （當角色出場倒轉）
跟你可相隨更遠
聚散次序盼會逆轉
如能重置該一對的人
成熟後 先走近 或你我會更合襯
歷遍進與退場 夜已暗
劇本演出一半
Now you’re gone
有著誰 伴我逛盡幼稚一段
至換誰 伴我細味恬靜一段
當角色登場要轉 （當角色登場要轉）
主角怎可能抱怨
聚散次序哪有自選
如能重置該一對的人
成熟後 先走近 或你我會更合襯
歷遍進與退場 夜已暗
劇本演出一半
哪到我不甘
人人曾放開登對的人
遺憾是 當醒覺 沒法再向你步近
就算再次進場 但語句
讀不出當天口吻
Now you’re gone
I’m just all alone cause now that you’re gone
regrets and the heartaches haunts me till dawn
The way you say it’s not our fault is breakin’ my heart
Can you say yes again and we’ll just be right from the start
團圓情節幾可發生
從來難免傷感作舖陳
遺憾與錯過有時 別怨憤
唯有當預設劇情的意韻
（人人曾放開登對的人
遺憾是 當醒覺 沒法再向你步近 ）
讓你永遠退場 幕轉暗
讓當天心中封印
Love is gone