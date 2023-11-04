《想跟你好好道別我怕來不及 (劇集《香港人在北京》片尾曲)》歌詞｜戴祖儀, 吳業坤 (Joey Thye, Kwan Gor)新歌歌詞+MV首播曝光
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想跟你好好道別我怕來不及 (劇集《香港人在北京》片尾曲)歌詞｜戴祖儀, 吳業坤 (Joey Thye, Kwan Gor)《想跟你好好道別我怕來不及 (劇集《香港人在北京》片尾曲)》於2023-10-09推出新歌MV，東方新地整合了戴祖儀, 吳業坤 (Joey Thye, Kwan Gor)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
戴祖儀, 吳業坤 (Joey Thye, Kwan Gor)《想跟你好好道別我怕來不及 (劇集《香港人在北京》片尾曲)》 | 目錄
戴祖儀, 吳業坤 (Joey Thye, Kwan Gor)《想跟你好好道別我怕來不及 (劇集《香港人在北京》片尾曲)》｜歌詞
路燈把你照亮
我握住方向盤越過黑暗
不知不覺走進 你的心房
想把時間變慢
永遠在你身旁
你的聲音溫暖了我胸膛
可我心底還有一絲遺憾
想跟你好好道別我怕來不及
所以我才會寫這首歌留給你
記得那天拉近距離 你投進我的懷裡
心跳的旋律 突然變得好清晰
想跟你好好道別我怕來不及
也許我再努力就可以陪伴你
就算世界變得寂靜 也想和你談心
我真的很喜歡你 好想把這直白寫在歌裡
想把時間變慢 (慢慢長路漫漫)
永遠在你身旁 (談談回憶淡淡)
你的聲音 溫暖了我胸膛
可我心底 還有一絲遺憾
想跟你好好道別我怕來不及
也許我再努力就可以陪伴你
就算世界變得寂靜 也想和你談心
我真的好喜歡你 好想把這直白寫在歌裡
想跟你好好道別我怕來不及
就算把一切失去我也沒關係
就像最美麗的風景 也凋落在冬季
彼此的回憶 卻讓我刻骨銘心
想跟你好好道別我怕來不及
其實我也不想就這樣離開你
有時候我也恨自己
為什麼那樣清醒
讓這旋律變成我們的
最後的勇氣