成長是個陷阱 MV｜戴祖儀 Joey Thye新歌歌詞+MV首播曝光
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戴祖儀 Joey Thye – 成長是個陷阱 4K於今日3月18日推出新歌MV，東方新地整合了戴祖儀 Joey Thye新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
戴祖儀 Joey Thye新歌《成長是個陷阱》目錄
成長是個陷阱 MV｜製作
成長是個陷阱 MV｜歌詞
成長是個陷阱 MV｜MV連結
成長是個陷阱 MV｜製作
|曲：戴祖儀
|詞：甄敏延
|編：鄺梓喬
|監：周錫漢
成長是個陷阱 MV｜歌詞
溫室中養大 自細懂性要乖
偏鋒的思想 都要活埋
標準軌跡早設定 記得不要走歪
兜圈不切實際 什麼將我拐帶
和諧的 馴良的 仁慈的 難明的 規則將我勒索
人人聽 人人講 無人懂 不甘之中甦醒 原來受夠
逃離成長只想飛翔 別以規勸阻我路向
旁人寧可當溫婉羔羊 我卻嚮往挑戰硬仗
隨時走 隨時跑 隨時飛 哪怕跌碰 了無定向
饒恕我信仰太強 無法妥協掩飾我倔強
青春開始躁動 此刻天際有風
即管天真發夢 夢裡感覺輕重
從無前者 從無來者 結尾從頭寫 標籤撕破未怕面紅
何妨逃生 隨時逃生 不必將身份扭曲迎合大眾
逃離成長只想飛翔 別以規勸阻我路向
旁人寧可當溫婉羔羊 我卻嚮往挑戰硬仗
隨時走 隨時跑 隨時飛 哪怕跌碰 了無定向
饒恕我信仰太強 無法妥協掩飾我倔強
How can I be myself
I can’t even recognise me
How can I love myself
There’s a shadow inside of me
I can’t speak
I can’t breath
I can‘t keep going like this
I wanna break free
To be…
逃離成長開始飛翔 別以規勸阻我路向
如何危險都想瘋一場 就豁出去清理路障
隨時走 隨時跑 隨時飛 迷途可以 別要成長
饒恕我信仰太強 憑我兩臂去擁抱倔強
一切路向
找到定向
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