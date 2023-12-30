《可以不是你》歌詞｜戴羽彤新歌歌詞+MV首播曝光
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可以不是你歌詞｜戴羽彤《可以不是你》於2023-12-20推出新歌MV，東方新地整合了戴羽彤新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
戴羽彤《可以不是你》 | 目錄
戴羽彤《可以不是你》｜歌詞
要不是一首老歌 把那段過往再提起
我想我早已忘了 關於你的刻骨銘心
夜裡數過的星星 為你哭紅的眼睛
大概都成了年輕過的證據
後來每年的生日 許的願 不再關於你
時間它不聲不響 終於把我還給自己
你曾給過我的夢 會有人把它叫醒
或許睜開眼睛 還有再愛一次的勇氣
後來他讓我明白 原來我也值得被珍惜
那最後的人真的可以不是你
不敢提起的從前 如今都能笑著再說起
就讓故事裡的人 留在故事裡
後來他保護著我 讓我勇敢說出我願意
從此生命裡有了彼此的唯一
也許在未來某天 年輕的傷都已想不起
只記得多年前的我
對自己說過那句 都會過去
那一年回到人海 再沒聽過你的消息
歲月它不聲不響 抹去愛過你的痕跡
那些擁有和失去 長大成人的記憶
也許學會忘記 還有再愛一次的勇氣
後來他讓我明白 原來我也值得被珍惜
那最後的人真的可以不是你
不敢提起的從前 如今都能笑著再說起
就讓故事裡的人 留在故事裡
後來他保護著我 讓我勇敢說出我願意
從此生命裡有了彼此的唯一
也許在未來某天 年輕的傷都已想不起
只記得多年前的我
對自己說過那句 都會過去