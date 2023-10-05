《弄哭男孩子》歌詞｜方皓玟新歌歌詞+MV首播曝光
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弄哭男孩子歌詞｜方皓玟《弄哭男孩子》於2023-10-04推出新歌MV，東方新地整合了方皓玟新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
方皓玟《弄哭男孩子》 | 目錄
方皓玟《弄哭男孩子》｜新歌試聽
方皓玟《弄哭男孩子》｜製作
作曲：方皓玟
作詞：黃偉文
編曲：王雙駿
監製：王雙駿
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方皓玟《弄哭男孩子》｜歌詞
我湊到 你這樣大
別懦弱 你是男孩
講失戀 這傷口 怎算大
Woo yeah 盼我以 母性開解
才想起 有點怪
為何要 如慈母 服侍乖乖 前戀人 能不能
知己那樣慰解
如這人 從前待我極壞
今天你認罪時
原諒你的我 便越強大 Now you wanna cry
But I’m not gonna cry
報應竟這樣快
看看今天 誰人才給眼淚活埋 Oh cry 被害慘的我
曾經傷勢 比你壞
放得低你 算命大
毋須再 還給我
這筆 眼淚債 我笑我 太責任重大
尚在問 這壞男孩:
「想哭嗎」安撫他 的挫敗
Woo yeah 那個教你痛哭的
圓滿了我的債
仇和怨 曾澎湃 盡被開解 Now you wanna cry
But I’m not gonna cry
報應竟這樣快
看看今天 誰人才給眼淚活埋 Oh cry 被害慘的我
曾經傷勢 比你壞
放得低你 算命大
毋須再 還給我
這筆 眼淚債 Now you wanna cry
But I’m not gonna cry
報應竟這樣快
看看今天 誰人才給眼淚活埋 Oh cry 被害慘的我
曾經傷勢 比你壞
放得低你 算命大
毋須再 還給我
這筆 眼淚債 Now you wanna cry
圖片來源：專輯封面