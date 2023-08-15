《樓外樓》歌詞｜時代少年團新歌歌詞+MV首播曝光
時代少年團《樓外樓》 | 目錄
時代少年團《樓外樓》｜新歌試聽
時代少年團《樓外樓》｜製作
作曲：Lev Freedman/Michael Dunaief/PO8
作詞：PO8
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時代少年團《樓外樓》｜歌詞
在 這漆黑的高樓 外
路蜿蜒交錯
冰冷的眼眸
全都指向我
迷失的蝌蚪
被水流浪潮淹沒
哭喊無聲的歌喉
給自己上鎖
這空間裏連呼吸都變得擁擠
即便如此我要盡情去演奏
在這叢林裏朝花香飛奔的蜂群
是踏出高樓的獻祭禮
聲壓 快要震碎耳膜
掙扎 想要儘快擺脫
孤身不由命運宰割
Ah fight
被灼傷的眼球
被碾碎的骨頭
都終將會癒合
Woo hu hu woo
漫天飛的雪皚
把硝煙都掩埋
但火不會熄滅的
Maybe I'm one of a kind Maybe I'm one of a Maybe I'm one of a kind 爆 炸 撕 裂 下 墜
碎石同雨點般砸向我頭
夜 下 摘 星 踏 月
才發現樓外是更高的樓
它向地表延伸
恐怖的壓迫感刺痛我全身
廢墟里迴盪起魅惑的弦聲
但此刻我睜開眼要逆轉乾坤
成年人必須
要面對殘忍
他們說你經歷過才
會變得完整
前方是層層的圍牆
無限的迴廊
哪裡有春風會輕拂起垂楊
讓我做先遣
同類總悲觀地告訴你
這路途艱險
沉重的腳印它會證明我才是天選
Maybe I'm one of a kind
Maybe I'm one of a
Maybe I'm one of a kind
雙手攥緊
沒空去嘆息
打破這慣例
I'm down to fight
You roll a dice
烏雲散去
我接上斷臂
讓對手顫慄
Take that fight
樓外的光它將我喚醒 跌倒 站起
探出了窗卻看不清 白色 迷霧
樓外的光它將我喚醒 跌倒 站起
永填不滿的空白
被灼傷的眼球
被碾碎的骨頭
都終將會癒合
漫天飛的雪皚
把硝煙都掩埋
但火不會熄滅的
I'll be that one of a kind
看清了怪物的身影和
巨大的面部是猙獰的
利齒讓血肉都分離了
Maybe I'm one of a
大多喜歡衆說紛紜着
我們卻默默地耕耘着
光的信條我們遵循了
I'll be that one of a kind