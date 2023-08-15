《躺著真舒服》歌詞｜時代少年團新歌歌詞+MV首播曝光
時代少年團《躺著真舒服》 | 目錄
時代少年團《躺著真舒服》｜新歌試聽
時代少年團《躺著真舒服》｜製作
作曲：劉思鑑
作詞：劉思鑑
編曲：T.Аxxkwywd/卡斯
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時代少年團《躺著真舒服》｜歌詞
想躺在沒人的地方
看天上星星那麼亮
大城市的路燈照得我太緊張
翻個身不去在乎別人要怎麼想 想躺在沒人的地方
看天上星星那麼亮
大城市的路燈照得我太緊張
翻個身不去在乎別人要怎麼想
想要去遙遠的地方
終點是沿途的花香
大城市的車聲吵得我太心慌
我不會去管結局只要我在路上
天要下雨我不肯走
聽雷聲轟隆
雨點打在我的臉上
放大了瞳孔
不再奢求別人原諒
保留點衝動
順著雨點向上望
望不穿高樓
現在放心去淋雨吧
做自己的太陽
用力深呼吸
去到海面上
又得到默許
誰變得乖張
長大的代價
我學會退讓
給我張床
我還能躺一天
看過的劇
還能再看幾遍
對這個世界
我有點失望
不是對這個世界
是我自己
想躺在沒人的地方
看天上星星那麼亮
大城市的路燈照得我太緊張
翻個身不去在乎別人要怎麼想
想要去遙遠的地方
終點是沿途的花香
大城市的車聲吵得我太心慌
我不會去管結局只要我在路上
Lying 背靠著背的曾經
記得曾經習慣矇住眼睛
偷偷回望變自作多情
記憶裡的天總是陰轉多雲
偶爾才放晴
但是又一年過去我還會瞎想
沒學會低頭又紅了眼眶
算不算多餘
我聽自己講
想隨心所欲
只能過濾掉夢想
給我張床
我還能躺一天
看過的劇
還能再看幾遍
對這個世界
我有點失望
不是對這個世界
是我自己
Ei
Lying all the day
I don't care what they say
I just wanna lay
手中的線
握住的線
我的風箏
離開地面 飛遠
越飛越遠
想要去沒人的地方
看天上星星那麼亮
翻個身不在乎別人要怎麼想
這一秒就把星空裝進我的行囊
想要去遙遠的地方
終點是沿途的花香
抓一把月光放在我頭頂上
我不會去管結局只要我在路上
Lying 我不會去管結局只要我在路上