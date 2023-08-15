《你說得容易》歌詞｜晨悠CHENYO新歌歌詞+MV首播曝光
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你說得容易歌詞｜晨悠CHENYO《你說得容易》於2023-07-21推出新歌MV，東方新地整合了晨悠CHENYO新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
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晨悠CHENYO《你說得容易》｜歌詞
作詞:陳信延
作曲:郭惟晨Wei Chen Kuo、吳以悠Wu Yi You、吳易緯、JerryC
編曲:JerryC 你 多冷靜 多鎮定 面無表情
說 你已經 早跟他 沒有後續
怪我 多慮 友好訊息 也要猜忌
明明是我 還心存芥蒂 是 是我壞 我應該 讚你 慷慨
是 是你太善良慈愛
不忍 割愛 欣然接手 前任依賴
所以對我 把話都說開 你說得容易 我聽來風趣
你一字一句 輕鬆將我推落谷底
是不是 我對人沒戒心
才信你 口中說的關心
只是來自 人之常情 你說得容易 我輸得徹底
任憑我努力 始終不配 成為第一
偏偏我 沒有辦法出局
繼續當 乖巧情敵
若無其事 笑著對你 說傷得起 是 是我壞 我應該 讚你 慷慨
是 是你太善良慈愛
不忍 割愛 欣然接手 前任依賴
不留餘地 還要我釋懷 你說得容易 我聽來風趣
你一字一句 輕鬆將我推落谷底
是不是 我對人沒戒心
才信你 口中說的關心
只是來自 人之常情 何必在意 根本就沒有 你說得容易
難得你敢 沾沾自喜
成全我 如此寬容大氣
成全你 要的結局
若無其事 攤開證據 我傷得起 你 不掩飾 不演戲 透明 乾淨
可恨是我 還不肯清醒
圖片來源：專輯封面