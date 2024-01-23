《真的傻》歌詞｜晨悠CHENYO新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
真的傻歌詞｜晨悠CHENYO《真的傻》於2024-01-12推出新歌MV，東方新地整合了晨悠CHENYO新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
晨悠CHENYO《真的傻》 | 目錄
晨悠CHENYO《真的傻》｜歌詞
追逐眼前 不斷消失的背影
我觸不到的距離
毫無保留 以為就能感動你
原來 差距像天地
我喜歡你 也喜歡我的機率
誤差會有幾厘米
愛不是誰夠努力 就值得被珍惜
可我 總學不會放棄
我是真的想 一輩子 賴在你身旁
可是你的步伐 快到我已經追不上
倘若是我 拖累你翱翔
願從你生命徹底被遺忘
我是真的想 獨占你 不跟誰分享
可是我真的傻 才害你 黯淡了光芒
別擔心我 是我不夠好
你要找到比我 更愛你的人 愛你
她走向你 天造地設的美景
讓我寂寞到透明
用盡全力喜歡你 越是弄疼愛情
真心祝福你能幸福
我是真的想 一輩子 賴在你身旁
可是你的步伐 快到我已經追不上
倘若是我 拖累你翱翔
願從你生命徹底被遺忘
我是真的想 獨占你 不跟誰分享
可是我真的傻 才害你 黯淡了光芒
感謝是你 美好了回憶
你要找到比我 更愛你的人 愛你
我喜歡你 也喜歡我的機率
誤差會有幾厘米