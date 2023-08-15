《蠻好聽的其實》歌詞｜晨悠CHENYO, 陳零九新歌歌詞+MV首播曝光
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晨悠CHENYO, 陳零九《蠻好聽的其實》｜歌詞
作詞:吳以悠Wu Yi You、郭惟晨Wei Chen Kuo、陳零九Nine Chen、吳易緯、JerryC
作曲:吳以悠Wu Yi You、郭惟晨Wei Chen Kuo、陳零九Nine Chen、吳易緯、JerryC
編曲:JerryC 你怎麼 總叫我 乖一點
乖一點 好包容你 在外撒野
話 稍微說大聲點 笑我潑婦罵街
沒問題 來 直球對決 學著點 繃緊點 給我小心點
那一位 又是哪來的乾妹妹
遇上了水逆 忘了要安太歲
乾妹妹！ 我讓整條街都曖昧 蠻好聽的其實
你的甜言蜜語 連螞蟻都嫌太膩
蠻好騙的其實
就愛你胡言亂語 比空氣更好聽 Baby 妳就是我唯一 沒有什麼爭議
就是 愛妳少一根筋 別再糾結那些不必要的過去
喔耶 別那麼 多疑多慮 別生氣 幫妳買一杯多多綠
收起 你的妒忌 她是空氣 她算蝦米 妳是唯一啊 時間 在滴答滴 只要你哄我就信
就是愛你真心和誠意 談心記得無糖去冰
壞壞 不壞不愛 要乖乖 寂寞就無害
製造浪漫 陪你復古90年代 學著點 繃緊點 給我小心點
那一位 又是哪來的乾妹妹
遇上了水逆 忘了要安太歲
乾妹妹！ 我讓整條街都曖昧 蠻好聽的其實
你的甜言蜜語 連螞蟻都嫌太膩
蠻好騙的其實
就愛你胡言亂語 比空氣更好聽 宣布愛的主權 請讓個位
不是誰都需要你寶貝（I swear ）
你的好不能浪費（All for you）
太刺鼻的香水味
Get out my way 蠻好聽的其實
你的甜言蜜語 連螞蟻都嫌太膩
蠻好騙的其實
就愛你胡言亂語 比空氣還清新 別忌妒 拿出妳的氣度 要記住 信任沒有保固
我臉書 密碼不用記住 要守護 愛情不是套路
別辜負 我展現的氣度 要記住 信任沒有保固
你臉書 我也懶得照顧 要守護 愛情不是套路