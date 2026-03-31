我不好 MV｜曹越新歌歌詞+MV首播曝光
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曹越《我不好》 4K於今日3月31日推出新歌MV，東方新地整合了曹越新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
曹越新歌《我不好》目錄
我不好 MV｜製作
我不好 MV｜歌詞
我不好 MV｜MV連結
我不好 MV｜製作
|曲：黃劍文
|詞：作黃劍文
|編：Nelson Ng/高暉LK
|監：Nelson Ng/高暉LK
我不好 MV｜歌詞
你沒話想說 我沒話好說
我愛上一個不愛我的人
都是我不好
走進了你的世界里
你的世界我卻不能存在
你只是喜歡 我給你快樂
我有時候會讓你不孤單
原來就這樣 我就只看到你微笑
我卻愛你 愛到看不到自己
我不好 我不好
怎麼會愛上你你卻愛她
都是我錯了
我傷害他
你卻堅定地愛她
不哭了 我不哭了
一直在哭你也不會回到我的身邊了
就這樣停止
讓你好好地愛她
我應該走了
你只是喜歡 我給你快樂
我有時候會讓你不孤單
原來就這樣 我就只看到你微笑
我卻愛你 愛到看不到自己
我不好 我不好
怎麼會愛上你你卻愛她
都是我錯了
我傷害他
你卻堅定地愛她
不哭了 我不哭了[ 音樂製作團隊 / Music Production Crew ]
一直在哭你也不會回到我的身邊了
就這樣停止
讓你好好地愛她
我應該走了
所有編程 All Programming: Nelson Ng/高暉LK
所有吉他 All Guitars: Nelson Ng
鼓Drum: Kenneth @波字派
和聲 All Chorus: 曹越
和聲編寫：Nelson Ng/高暉LK
訂閱Channel: TVB Music Group
圖片來源：Youtube@TVB Music Group資料或影片來源：Youtube@TVB Music Group