《莫忘初衷》歌詞｜李芷婷新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
莫忘初衷歌詞｜李芷婷《莫忘初衷》於2023-10-05推出新歌MV，東方新地整合了李芷婷新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
李芷婷《莫忘初衷》 | 目錄
李芷婷《莫忘初衷》｜歌詞
曾以為有台kawasaki
就能在朋友⾯前裝逼
曾以為愛能直上公升級
才發現比不過杜卡迪
隨著⼭道狂飆台七⼄
拋棄曾經⼀起的兄弟
⾃以為在上演
速度與激情
我的愛逐漸變成了透明
隨著轉速不停飄移
最後⼀刻想起的是你
我拚命加班綠到發光
愛的負擔讓我瘋狂
外拋過彎⾃撞⾝亡
可能我就是你⼝中的那隻⼭道的猴⼦
或許我就真的很⽩痴
或許我就真的很該死
我外拋過彎⾃撞⾝亡
傾⾓太深迎⾯相撞
命都沒了還有貸款
也許我們都曾也是故事中那迷失的猴⼦
如果⼈⽣能重來⼀次
我會好好愛你這⼀次
隨著⼭道狂飆台七⼄
拋棄曾經⼀起的兄弟
⾃以為在上演
速度與激情
我的愛逐漸變成了透明
隨著轉速不停飄移
最後⼀刻想起的是你
我拚命加班綠到發光
愛的負擔讓我瘋狂
外拋過彎⾃撞⾝亡
可能我就是你⼝中的那隻⼭道的猴⼦
或許我就真的很⽩痴
或許我就真的很該死
我外拋過彎⾃撞⾝亡
傾⾓太深迎⾯相撞
命都沒了還有貸款
也許我們都曾也是故事中那迷失的猴⼦
如果⼈⽣能重來⼀次
我會好好愛你這⼀次
我會好好愛自己⼀次