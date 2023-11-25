《你的世界》歌詞｜林家謙 (Terence Lam)新歌歌詞+MV首播曝光
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你的世界歌詞｜林家謙 (Terence Lam)《你的世界》於2023-11-22推出新歌MV，東方新地整合了林家謙 (Terence Lam)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
林家謙 (Terence Lam)《你的世界》 | 目錄
林家謙 (Terence Lam)《你的世界》｜歌詞
在十字路口 或許迷失 看不到盡頭
打雷的時候 或許慌張 心裡顫抖
每一種問候 卻有種說不出口
不愉快的理由
未知的未來 會不會有更多的荒謬
無際的海洋 會不會有一個碼頭
你給的那點溫柔 讓傷痛癒口
握緊你的手
感受你的笑 你的淚 你的愛 你的世界
閉上我的雙眼 我的靈魂在蔓延
感受你的味 你的吻 你的夢 你的世界
在什麼的地點 我的溫暖在後面
你把我們的世界連成線
我走在路上的背影和你身影結合
我的天空和你的天虹是種顏色
我付出所有溫柔 全讓你接收
握緊我的手
感受你的笑 你的淚 你的愛 你的世界
閉上我的雙眼 我的靈魂在蔓延
感受你的味 你的吻 你的夢 你的世界
在什麼的地點 我的溫暖在後面
你把我們的世界連成線
Woo…
感受你的笑 你的淚 你的愛 你的世界 (我們的世界)
閉上我的雙眼 我的靈魂在蔓延
你的味 你的吻 你的夢 你的世界 (我們的世界)
在什麼的地點 我的溫暖在後面
你的笑 你的淚 你的愛 你的世界