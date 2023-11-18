《友情未完 (feat. 吳卓羲)》歌詞｜林峯 (Raymond Lam)新歌歌詞+MV首播曝光
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友情未完 (feat. 吳卓羲)歌詞｜林峯 (Raymond Lam)《友情未完 (feat. 吳卓羲)》於2023-10-18推出新歌MV，東方新地整合了林峯 (Raymond Lam)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
林峯 (Raymond Lam)《友情未完 (feat. 吳卓羲)》 | 目錄
林峯 (Raymond Lam)《友情未完 (feat. 吳卓羲)》｜歌詞
大概 靠太近容易傳染
有時候 不用說話 眼神交換
說來 剛好你全都明白 yeah
關係 在日子裡面 忙碌旋轉
一轉眼 青春過去了幾個 三年又五載
我猜你我上輩子一定有關
友情未完 所以繼續陪伴
念舊的老友 我們約好最初到最後
不會變 不管多少年頭情義不會舊
天生的好友 我講不出是什麼緣由
能夠 這麼好 沒有理由
一樣坦率直白 一樣愛恨簡單
互相 經歷的糗事
有多少件 數不過來
一樣開朗樂觀 一樣不吐不快
身邊沒有你的貧嘴
我反而會太不自在
關係在日子裡面忙碌旋轉
一轉眼 青春過去了幾個三年又五載
我猜你我上輩子一定有關
友情未完所以繼續陪伴
念舊的老友 我們約好最初到最後
不會變 穿過人潮洶湧擠不散相擁
天生的好友 永遠客串彼此人生中
我懂 這一生 值得歌頌
一樣坦率直白 一樣愛恨簡單
互相 經歷的糗事
有多少件 數不過來
一樣開朗樂觀 一樣不吐不快
我們像一個靈魂 在兩個軀殼裡存在
念舊的老友 我們約好最初到最後
不會變 穿過人潮洶湧擠不散相擁
天生的好友 永遠守護彼此人生中
我懂 其它的 不用多說
By TWN Kiwei