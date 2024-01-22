《無傷大雅》歌詞｜林峯 (Raymond Lam)新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
無傷大雅歌詞｜林峯 (Raymond Lam)《無傷大雅》於2024-01-16推出新歌MV，東方新地整合了林峯 (Raymond Lam)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
林峯 (Raymond Lam)《無傷大雅》 | 目錄
林峯 (Raymond Lam)《無傷大雅》｜歌詞
人去樓空
獨個輾轉反側 彷彿失重
情緒如風
有淺白詞彙 期待 誰認同
誠惶誠恐 徒勞無功
想起 與你 深深 的抱擁
解凍
矛盾填胸
尚有某個禮品 捨不得送
仍信傳統
愛戀是庸俗 嚴重 愈想愈痛
刻骨銘心的作用
相隔萬里待重逢 有誰 懂
如你與我要分開 便最好 不要傷心回來
難過季節也應該 為你好 添上喜慶色彩
牽掛的信 寫得太清楚 收筆 先知 有害
愛是痛苦 我是俗人 卻為你 有優雅時
如我與你要分開 亦最好 當個瀟灑人才
求你答應過得都 無比精彩
風花雪月般純情 不改 也可叫 愛
還有情歌
待你我去細品 苦中作樂
時間無阻
某些舊情話 庸俗 未必是錯
經典每一首配樂
跨過地球動人播 同樣如你在旁
如你與我要分開 便最好 不要傷心回來
難過季節也應該 為你好 添上喜慶色彩
牽掛的信 寫得太清楚 收筆 先知 有害
錯在按捺與更改 但流露永遠是愛
回望歷史記載
能有勇氣說分手 都非庸才
留個最雅致傷口 要害
讓我再等待 明年未知的 不管 很多 意外
要共你談到愛更盡情 實在
如你與我要分開 便制止 眼淚跌入深海
漂亮壓下悲哀 算否慷慨
心慌意亂不能停 又算不算 愛