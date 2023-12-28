《逆時針的古董錶 (5046)》歌詞｜梁釗峰 (Leung Chiu Fung)新歌歌詞+MV首播曝光

逆時針的古董錶 (5046)歌詞｜梁釗峰 (Leung Chiu Fung)《逆時針的古董錶 (5046)》於2023-12-22推出新歌MV，東方新地整合了梁釗峰 (Leung Chiu Fung)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。