《逆時針的古董錶 (5046)》歌詞｜梁釗峰 (Leung Chiu Fung)新歌歌詞+MV首播曝光
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逆時針的古董錶 (5046)歌詞｜梁釗峰 (Leung Chiu Fung)《逆時針的古董錶 (5046)》於2023-12-22推出新歌MV，東方新地整合了梁釗峰 (Leung Chiu Fung)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
梁釗峰 (Leung Chiu Fung)《逆時針的古董錶 (5046)》 | 目錄
梁釗峰 (Leung Chiu Fung)《逆時針的古董錶 (5046)》｜歌詞
離不開舊事困在墓地 把古董錶儲起
時分針日夕孤獨漫步 記憶中悲與喜
重遇你成熟韻味 使我驚奇
用你大智慧綑綁那一天 處死
留不低便腳踏實地 祝福青春遠飛
燃燒壽命只為靜候 看得通生與死
用禮貌詞語講對不起 錯過佳期
用友善眼光為懲罰我 下錯棋
歲月再停留 不等於挽救 光陰錯漏
沉默也是回應你對我感覺很通透 沒法回到邂逅時候
我是你回頭 相識的某某 溫馨過後
榮幸我是你舊朋友並無特殊情緒所有生態總要向生活～流
平穩一生太乏味 於不知不覺老死
寧願一刻做對鴛鴦劫匪 凡人為我妒忌
轉彎 沒餘地 大家經過分離
別勉強秒針慢慢逆向 上世紀
歲月再停留 不等於挽救 光陰錯漏
沉默也是回應你對我感覺很通透 沒法回到邂逅時候
我是你回頭 相識的某某 溫馨過後
榮幸我是你舊朋友並無特殊情緒所有牽掛只會似杯～清～酒
分分秒秒度日如年徒然承受折磨
三三兩兩貌合神離人潮沉沒愛河
拖拖拉拉似對歷盡離離合合秤跎
偷偷摸摸要到事後時時回味也奈何
生生世世六道輪迴才能明白（更多）
卿卿我我現在回頭前塵其實（太傻）
彎彎曲曲轉到陌路祈求復合（重遇你）原來沒結果
終於接受我們如古董錶鐵銹 只好接受
年月這樣名貴過去了恐怕怎補救 未見情侶能長壽
再欲語無言都好好聚舊～～ 欣賞彼此眼眸
遺憾製造這份完美奉陪面前朋友一眼比那一吻更溫～柔