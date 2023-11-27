《未晚》歌詞｜楊千嬅 (Miriam Yeung)新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
未晚歌詞｜楊千嬅 (Miriam Yeung)《未晚》於2023-11-09推出新歌MV，東方新地整合了楊千嬅 (Miriam Yeung)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
楊千嬅 (Miriam Yeung)《未晚》 | 目錄
楊千嬅 (Miriam Yeung)《未晚》｜歌詞
製作：劉胡軼YiHuLiu
抬頭天色已經向晚
回憶正望眼欲穿
一剎那在雲端
一剎那在深淵
淚水竟溫暖
借著斜陽那道光斑
過去正在手指間消散
一剎那正璀璨
一剎那又腐爛
才把路的一半走完
非要路過幾段悲歡
才能相逢一笑往前看
非要電光火石間追趕
才知，時間其實夠慢
就算和人群走散
路還有下一段
也許走失了樂園
獨舞，也自能狂歡
就算和世界走散
人自有牽絆
這天色終未晚
這浮生終不換
許我再看看
非要幾次當斷未斷
才能對兩敗俱傷安然
非要感受寂寞多豐滿
才知，時光從來不晚
就算和人群走散
路還有下一段
也許走失了樂園
獨舞，也自能狂歡
就算和世界走散
人自有牽絆
這天色終未晚
這浮生終不換
許我再看看
就算和時代走散
夢還有下一站
也許最終沒答案
無關，沿途的絢爛
就算和世界走散
人自有牽絆
這天色終未晚
這浮生終不換
許我再看看