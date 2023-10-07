《Blue Monkey》歌詞｜江𤒹生新歌歌詞+MV首播曝光
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Blue Monkey歌詞｜江𤒹生《Blue Monkey》於2023-10-06推出新歌MV，東方新地整合了江𤒹生新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
江𤒹生《Blue Monkey》 | 目錄
江𤒹生《Blue Monkey》｜新歌試聽
江𤒹生《Blue Monkey》｜製作
監製：徐浩
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江𤒹生《Blue Monkey》｜歌詞
曲：Ian陳卓賢
詞：Oscar
編：葉澍暉
一千噸瘴氣薰天
辛苦得壓碎雙肩
幾多位自怨自憐
請拉起最厚窗簾 就 翻滾一周 挑弄世人
跣過去 讓笑片開演
轉個眼界 叫快樂自燃
可以瘋 可以癲
如藍猴脫繮 敲破目前
講玩 各有路線 應該怎麼好 哪裏有訊號
我大概不會回答
根本不知道 哪裏有去路
卻沒法停下腳步
還有很長路
不要 怕奇怪 怕污糟
頑童越放肆 越自豪 不想困惱困一世
不恭都總要玩世
假使腦裏太封閉
段段日子會浪費
好好的問個問題
怎玩至會更加曳
玩得起哪怕失禮 好的醜的 真的假的
你有你計 不要問我
唯求遊玩快樂 不驚搞錯
來回唱 來回跳
我迷上我的歌
你愛的 就來迎合我 應該怎麼選 哪個勝與負
我沒有心計預算
根本不知道 我有我志願
冇耐性沉着判斷
而卻很情願
跟每個朋友 再兜圈
頑童望世界 是樂園 不想困惱困一世
不恭都總要玩世
假使腦裏太封閉
段段日子會浪費
好好的問個問題
怎玩至會更加曳
玩得起哪怕失禮 舊日也許太繃緊 有種不甘
全然蠶食信心
夜空天暗地暗
不懂作樂 未知快感
就是原因 (換氣氛) 不想困惱困一世
不恭都總要玩世
假使腦裏太封閉
段段日子會浪費
好好的問個問題
怎玩至會更加曳
玩得起哪怕失禮 把死鬥當作消遣
打機都需要實戰
把苦澀當作餐點
大大啖轟似盛宴
幾多位自怨自憐
請跟我脫去鎖鏈
請拉起最厚窗簾 開心我要更加曳
開心可以更失禮
圖片來源：專輯封面