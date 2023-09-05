《一了百了》歌詞｜泳兒新歌歌詞+MV首播曝光
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一了百了歌詞｜泳兒《一了百了》於2023-08-18推出新歌MV，東方新地整合了泳兒新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
泳兒《一了百了》 | 目錄
泳兒《一了百了》｜新歌試聽
泳兒《一了百了》｜製作
作曲：馮穎琪
作詞：周耀輝
編曲：張仁傑/CMgroovy
監製：CMgroovy/馮穎琪
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泳兒《一了百了》｜歌詞
一切未來沒有了
世事從來無法意料
而人越大越弱小
生活越無聊 無憾是咒詛
遺憾是祝福
太多開始了
太多需要結束了 我想一了百了
踏月亮 來銀河揉著眼睛張開知破曉
我想一了百了
落地獄 陪忘河華麗碰杯喝著便忘掉 為抱緊生命
便放開生存
期望都不要了 要世界亦換掉
換最初的靈魂不渺小 為美好生命呼叫
人類於出生都呼叫
過去的都過去了
在路上 誰回頭
深呼吸 北風吹
前塵像雪在飄 我想一了百了
踏月亮 來銀河揉著眼睛張開知破曉
我想一了百了
落地獄 陪忘河華麗碰杯喝著便忘掉 為抱緊生命
便放開生存
期望都不要了 要世界亦換掉
換最初的靈魂不渺小 為美好生命呼叫
人類於出生時必須呼叫
未過的都要過了
在路上 誰回頭
深呼吸 北風吹
前塵像雪在飄 再搖
從今天不飄搖
誰管三生 能今生不渺小 我想一了百了
踏月亮 來銀河揉著眼睛發現誰重要
未了都要算了
落地獄 陪忘河承受的漂亮地忘掉 為美好生命呼叫
人類於出生時必須呼叫
未過的都要過了
在路上 誰回頭
深呼吸 北風吹
前塵像雪在飄
快休息了
天一光一了百了
圖片來源：專輯封面