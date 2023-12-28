《無能 為力》歌詞｜泳兒 (Vincy Chan)新歌歌詞+MV首播曝光
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無能 為力歌詞｜泳兒 (Vincy Chan)《無能 為力》於2023-12-27推出新歌MV，東方新地整合了泳兒 (Vincy Chan)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
泳兒 (Vincy Chan)《無能 為力》 | 目錄
泳兒 (Vincy Chan)《無能 為力》｜歌詞
雀鳥會跌下來
鋼鐵會塌下來
統統都猜它不透
天空即將潰爛
身軀即將破裂
統統都不要問是否
有勇氣到未來聚首
可甘於一晚白頭
多麽想跟你在守
誰又最終跟我走
無能為力將一切挽留
於一剎浮游
我靠向你肩頭
你吻到我心頭
統統都不想以後
無能為力追一切盡頭
愛從來不夠
萬事萬物有時候
原來 無能為力夠
氣泡會往上浮
雪片會向下游
將悲哀編出悲咒
不識得抵抗命
不識得改變運
將詩篇都刺在右手
信要信百萬條藉口
巴不得不顧理由
多麽想跟你在守
誰又最終跟我走
無能為力將一切挽留
於一剎浮游
我靠向你肩頭
你吻到我心頭
統統都不想以後
無能為力追一切盡頭
愛從來不夠
萬事萬物有時候
原來 原來 無能為力夠
方知支撐得太荒謬
沒法敲盛世的門口
寧願追謙卑的自由
無能但有力接受
無能為力將一切挽留
看一切多麽剔透
我靠向你肩頭
你吻到我心頭
相依的相依到以後
無能為力追一切盡頭
有一剎多麽足夠
萬事萬物有時候
原來 原來 無能為力