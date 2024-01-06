《黑玻璃》歌詞｜洪嘉豪 (Kaho Hung)新歌歌詞+MV首播曝光
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黑玻璃歌詞｜洪嘉豪 (Kaho Hung)《黑玻璃》於2024-01-04推出新歌MV，東方新地整合了洪嘉豪 (Kaho Hung)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
洪嘉豪 (Kaho Hung)《黑玻璃》 | 目錄
洪嘉豪 (Kaho Hung)《黑玻璃》｜歌詞
人潮中的戀愛幾百種
為何必須手拖手示眾
我帶你走 坐我車 若外界這麼擠擁
如前方 七十米 轉角有另一幅天空
穿過一線光 開到世間的對岸
藏下你 藏下我 從後鏡裡看看
還未泡湯
沿途望出車外 是盛放的戀愛
而我有個秘密亦無害
落日飛馳 聽歌看海
接吻接到無法公開
無人認出車內 是你的可愛
你也確確實實存在
戀後駕駛 讓我最高速的開
情路背後藏異彩
無緣鋪好檯布的晚餐
拿來紙袋紙盒一樣慣
沒有酒 但是有星
亦有你的一雙眼
愛 無直線 隨著引擎叫喊
攜手轉彎
沿途望出車外 是盛放的戀愛
而我有個秘密亦無害
落日飛馳 聽歌看海
接吻接到無法公開
無人認出車內 是你的可愛
你也確確實實存在
戀後駕駛 讓我最高速的開
情路背後藏異彩
幾多天邊海角 愛可否不用導航
隨地抱著你 隨地照顧著你
走出車看看
如此空曠
沿途望出車外 是暴曬的戀愛
而我有個秘密亦無害
落日飛馳 聽歌看海
接吻接到無法公開
由黑玻璃遮蓋
我愛你 你預料之內
戀後駕駛 讓我最高速的開
情路背後藏異彩