原來她不夠愛我 MV｜[獨家首播] 吳業坤 Kwan Gor新歌歌詞+MV首播曝光

原來她不夠愛我 MV｜[獨家首播] 吳業坤 Kwan Gor新歌歌詞+MV首播曝光

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[獨家首播] 吳業坤 Kwan Gor – 原來她不夠愛我 – 官方完整版於今日1月22日推出新歌MV，東方新地整合了[獨家首播] 吳業坤 Kwan Gor新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。

[獨家首播] 吳業坤 Kwan Gor新歌《原來她不夠愛我》目錄

原來她不夠愛我 MV｜製作
原來她不夠愛我 MV｜歌詞
原來她不夠愛我 MV｜MV連結

原來她不夠愛我 MV｜製作

曲：→下載及收聽吳業坤歌
詞：林若寧
編：Larry Wong
監：舒文@Zoo Music

原來她不夠愛我 MV｜歌詞

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JOOX: http://goo.gl/GwSQli
MusicOne: http://goo.gl/nVNsPE

原來她不夠愛我

曲：Larry Wong

她慷慨賜予希望　捐出我心肝
繼續盲目奉獻又何妨
她空隙得到了依傍　我亦能叨光　
為表面和睦狀況而開朗

其實我怕偷看　如揭破感情實況
感覺太不爽

原來她不夠愛我　原來我坐後備座
原來相愛並非講求付出過有幾多
原來她只報答我　原來她都懺悔過
就算獻出比收成多也是我的錯

她應該比我更失望　更動搖不安
為孤獨纏繫著我才不放
無奈這個勾當　蒙蔽了悲情營造錯覺
支配了雙方

原來她不夠愛我　原來我坐後備座
原來相愛並非講求付出過有幾多
原來她只報答我　原來她都懺悔過
就算獻出比收成多也是我的錯

饒恕我依然麻木對抗 總對她尚存寄望
原來她不夠愛我　沉迷錯也非她的錯
成全她也樂得開心也沒有虧欠那麼多
原來她只報答我　才唯有再三欺騙我
誰最後與她快樂滿足會是哪一個 怕侮辱我

吳業坤 Kwan Gor
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Instagram: https://instagram.com/kwangorrrrrr/

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原來她不夠愛我 MV｜MV連結

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