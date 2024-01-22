原來她不夠愛我 MV｜[獨家首播] 吳業坤 Kwan Gor新歌歌詞+MV首播曝光
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[獨家首播] 吳業坤 Kwan Gor – 原來她不夠愛我 – 官方完整版於今日1月22日推出新歌MV，東方新地整合了[獨家首播] 吳業坤 Kwan Gor新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
[獨家首播] 吳業坤 Kwan Gor新歌《原來她不夠愛我》目錄
原來她不夠愛我 MV｜製作
原來她不夠愛我 MV｜歌詞
原來她不夠愛我 MV｜MV連結
原來她不夠愛我 MV｜製作
|曲：→下載及收聽吳業坤歌
|詞：林若寧
|編：Larry Wong
|監：舒文@Zoo Music
原來她不夠愛我 MV｜歌詞
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原來她不夠愛我
曲：Larry Wong
她慷慨賜予希望 捐出我心肝
繼續盲目奉獻又何妨
她空隙得到了依傍 我亦能叨光
為表面和睦狀況而開朗
其實我怕偷看 如揭破感情實況
感覺太不爽
原來她不夠愛我 原來我坐後備座
原來相愛並非講求付出過有幾多
原來她只報答我 原來她都懺悔過
就算獻出比收成多也是我的錯
她應該比我更失望 更動搖不安
為孤獨纏繫著我才不放
無奈這個勾當 蒙蔽了悲情營造錯覺
支配了雙方
原來她不夠愛我 原來我坐後備座
原來相愛並非講求付出過有幾多
原來她只報答我 原來她都懺悔過
就算獻出比收成多也是我的錯
饒恕我依然麻木對抗 總對她尚存寄望
原來她不夠愛我 沉迷錯也非她的錯
成全她也樂得開心也沒有虧欠那麼多
原來她只報答我 才唯有再三欺騙我
誰最後與她快樂滿足會是哪一個 怕侮辱我
吳業坤 Kwan Gor
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