《旁觀者》歌詞｜王一博 (WANG YIBO)新歌歌詞+MV首播曝光
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旁觀者歌詞｜王一博 (WANG YIBO)《旁觀者》於2023-12-29推出新歌MV，東方新地整合了王一博 (WANG YIBO)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
王一博 (WANG YIBO)《旁觀者》 | 目錄
王一博 (WANG YIBO)《旁觀者》｜歌詞
好像不曾有過顏色
它邊走邊等著陽光灑落
就波光粼粼了
你聽夜晚的馬路隔著窗
不知道誰的車經過
輪胎重重摩擦著的夜色
只剩燈光微弱
我經常 看著 聽著 就想伸手去觸摸
捧一把海水看看它夢想的顏色
我也會 看過 聽過 就進入你的角色
你在追趕什麼
我只是從這世界經過
做一個平凡的旁觀者
擁抱所有生命的喜怒哀樂
聽被拔掉的羽毛訴說
翅膀要征服的天空太廣闊
它不難過
我只想從這世界經過
做一個禮貌的旁觀者
把收到的大樹贈送給沙漠
留下傘走進大雨滂沱
讓背影記得
大地和你都很快樂
不要問我
在尋找什麼
Wu
不需要選擇
不需要結果
不需要結果
我只想從這世界經過
做一個平凡的旁觀者
擁抱所有生命的喜怒哀樂
看一片落葉在重複著
等四季把它送回枝頭那刻
雖然枯過
我看不見另一個銀河
卻相信時空另外個我
在更遠的遠方和我相遇著
近一點感受生命磅礴
不需要結果
別問我在尋找什麼
別問我在尋找什麼
讓生命沉默地穿過