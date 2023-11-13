《對賭》歌詞｜王心凌 (Cyndi Wang)新歌歌詞+MV首播曝光
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對賭歌詞｜王心凌 (Cyndi Wang)《對賭》於2023-10-12推出新歌MV，東方新地整合了王心凌 (Cyndi Wang)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
王心凌 (Cyndi Wang)《對賭》 | 目錄
王心凌 (Cyndi Wang)《對賭》｜歌詞
什麼經過
我的心路
一眼就模糊
想卻很難回顧
時間法術
虛幻之物
總有人迷途
不得已自給自足
若是心田
變得荒蕪
我也不辜負
美好祝福
成為現實真的屈指可數
幾次深夜裡的痛哭
哭過我就還沒有輸
只是唯獨
我將自己袒露
交出我最深處
換一些溫度
哀樂喜怒
都是好的感觸
歷經破碎又重組
才能變得豐富
我只是
專注將我靈魂縫補
我只是
敢於和生命作對賭
人世疾苦
必經之路
總要有反復
不付出就不會滿足
若是心田
變得荒蕪
我也不辜負
就算祝福
不成為現實也就不算數
幾番不遲疑的仰慕
留住一生不屈的傲骨
只是唯獨
我將自己袒露
交出我最深處
換一些溫度
哀樂喜怒
都是好的感觸
歷經破碎又重組
才能變得豐富
我只是
專注將我靈魂縫補
我只是
敢於和生命作對賭
我只是
專注將我靈魂縫補
我只是
將這一切視作禮物