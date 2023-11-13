《忘了說，你已經很好了》歌詞｜王心凌 (Cyndi Wang)新歌歌詞+MV首播曝光
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忘了說，你已經很好了歌詞｜王心凌 (Cyndi Wang)《忘了說，你已經很好了》於2023-10-12推出新歌MV，東方新地整合了王心凌 (Cyndi Wang)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
王心凌 (Cyndi Wang)《忘了說，你已經很好了》 | 目錄
王心凌 (Cyndi Wang)《忘了說，你已經很好了》｜歌詞
總是把眼淚
流在自己的枕邊
總是把微笑
拿來面對全世界
這樣你 會 不 會
喜歡我多一點
總是在日夜
止住一次次眼淚
等到了入夜
才肯讓笑容瓦解
到頭來 剩 自 己
能給自己安慰
怎麼就 忙著忙著忙著都忘了
忘了說 你今天 辛苦了
哭著哭著哭著 才又想起了
忘了說 你已經 很好 很 好 了
學著把眼淚
留給值得的瞬間
不用把微笑
無時無刻掛嘴邊
這樣我 一 定 會
喜歡我多一點
怎麼就 忙著忙著忙著都忘了
忘了說 你今天 辛苦了
哭著哭著哭著 才又想起了
忘了說 你已經 很好 很 好 了
忙著忙著忙著 也別忘記了
別忘了說 你今天 辛苦了
哭著哭著哭著 也要想起呢
對自己說 你已經 很好
對自己說 你已經 很好 很 好 了