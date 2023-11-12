《感情用事》歌詞｜王心凌 (Cyndi Wang)新歌歌詞+MV首播曝光
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感情用事歌詞｜王心凌 (Cyndi Wang)《感情用事》於2023-10-12推出新歌MV，東方新地整合了王心凌 (Cyndi Wang)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
王心凌 (Cyndi Wang)《感情用事》 | 目錄
王心凌 (Cyndi Wang)《感情用事》｜歌詞
既然愛 已成往事
就別對 回憶敵視
要懂事 所以不能 拉拉扯扯 像個孩子
自己負責收拾
聽多了類似台詞
愛情卻沒有公式
他是我的詩 但不是天使
既然敢不分彼此
有勇氣做個傻子
深深被愛過 又何來損失
也許在你的故事 愛只是一時 快樂只是一下子
來去可以很理智 擦掉了名字 轉過身再開始
但是在我的故事 愛是一輩子 我必須誠實
我相信總有一天 還有人能讓我如此 感情用事
聽多了類似台詞
愛情卻沒有公式
他是我的詩 但不是天使
既然敢不分彼此
有勇氣做個傻子
深深被愛過 又何來損失
也許在你的故事 愛只是一時 快樂只是一下子
來去可以很理智 擦掉了名字 轉過身再開始
但是在我的故事 愛是一輩子 我必須誠實
我相信總有一天 還有人能讓我如此 感情用事
未必都 好聚好散 沒辦法的事
遺憾對我 是種覺知 不是瑕疵
也許在你的故事 愛只是一時 快樂只是一下子
來去可以很理智 擦掉了名字 轉過身再開始
但是在我的故事 愛是一輩子 我必須誠實
總有一天 還有人能讓我如此 感情用事
未來某天
我還是會愛得極致
感情用事