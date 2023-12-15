《星願 – 王心凌版本》歌詞｜王心凌 (Cyndi Wang)新歌歌詞+MV首播曝光
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星願 – 王心凌版本歌詞｜王心凌 (Cyndi Wang)《星願 – 王心凌版本》於2023-12-08推出新歌MV，東方新地整合了王心凌 (Cyndi Wang)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
王心凌 (Cyndi Wang)《星願 – 王心凌版本》 | 目錄
王心凌 (Cyndi Wang)《星願 – 王心凌版本》｜歌詞
當世界到處充滿惡意
當結果往往不如預期
請容我暫時閉上眼睛
用心聆聽 再次喚醒 最開始的那個自己
感覺停滯就躺好休息
如果墜落將傷害降到最低
遠路繞出漂亮風景
時間陪著我繼續
終點很遙遠
我慢慢 慢慢走
或許曾對自己有過懷疑
以為最遠只能走到這裡
而那一顆天空中的流星
卻給了我勇氣再站起來
So I make this wish
願望的聲音不會停息
So I make this wish
那是我為何站在這裡
Hey yeah yeah yeah
Hey yeah yeah yeah
總會有答案
如果能擁有魔法會怎樣
實現願望將變得非常容易吧
而我更想體會身邊種種
就像音樂 改變了我 精彩我的生活
像河流不會迷惘總是一直往前流
不會再回頭
昨天的我已過去
今天的我是全新的我
是非成敗都在轉念之間改變
別捨近求遠睜開眼
星星在眼前 請你指引我
給我勇氣去冒險
或許曾對自己有過懷疑
以為最多只能走到這裡
而那一顆天空中的流星
卻給了我勇氣再站起來
So I make this wish
願望的聲音不會停息
So I make this wish
那是我為何站在這裡
Hey yeah yeah yeah
Hey yeah yeah yeah
夜空中找得到答案
So I make this wish
命運和機會握在我手裡