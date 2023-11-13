《最想你的》歌詞｜王心凌 (Cyndi Wang)新歌歌詞+MV首播曝光
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最想你的歌詞｜王心凌 (Cyndi Wang)《最想你的》於2023-10-12推出新歌MV，東方新地整合了王心凌 (Cyndi Wang)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
王心凌 (Cyndi Wang)《最想你的》 | 目錄
王心凌 (Cyndi Wang)《最想你的》｜歌詞
如果真的地球在今天 它停止了轉動
這個時候你在的地方 是夏天是寒冬
有沒有跟我一樣 有濕濕的空氣
見面時候該說些什麼
當地球它停止了轉動 還會不會有風
那種我們一起吹過 黏黏的風
所有正在進行的記憶 都會暫停
見到你時我要說什麼
現在你還好嗎 相思在心裡築巢啦
花綻開滿天空 但不是你愛的那一種
所有開心和傷心 就在這靜止午後全部愛得鮮明
愛得太快 沒人能明白 地球跟我一樣衝動
我把你放在我的心中 最上面那一塊
只要不小心有了波動 很容易掉出來
滿滿的回憶 有滿滿的愛
見到你時要我怎麼說
現在你還好嗎 相思在心裡築巢啦
花綻開滿天空 但不是你愛的那一種
所有開心和傷心 就在這靜止午後全部變得鮮明
愛得太快 沒人能明白 地球跟我一樣衝動
現在你還好嗎 鳥兒在庭院築巢啦
花綻開滿天空 我已經換過了好幾種
所有開心和傷心 就在這靜止午後全部變得鮮明
愛得太快 沒人能明白 地球跟我一樣衝動
愛得太快 沒人能明白 地球和我都太衝動
如果地球 真的停止轉動 最想你的就是我