同花順 MV｜王鄭浚仁新歌歌詞+MV首播曝光
王鄭浚仁 – 同花順 4K (Cover)於今日2月27日推出新歌MV，東方新地整合了王鄭浚仁新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
王鄭浚仁新歌《同花順》目錄
同花順 MV｜製作
同花順 MV｜歌詞
同花順 MV｜MV連結
|曲：林倛玉
|詞：作小寒
|編：Danny Cheng, Lilian Lai, Alan Cheung 張家誠
|監：制Alan Cheung 張家誠
同花順 MV｜歌詞
那是你心裡真沒我
你不會剪去了長髮
閃動如蝴蝶在雙頰 那是眼淚嗎？
那是你心裡真有我
你不會嘴邊無火花
靜靜觀察人世浮華 心已麻
假如說鋼鐵磨成針 只要願意等
只要肯愛得深
是不是就有這可能
有可能打動這鐵石心腸的人
可惜就算夢能真 有誰猜得準
能分到多少 福份
生命的同花順 底牌沒有你
我也認
假如說溫柔是謊話
你不會顛覆這想法
你撐著眼兒都不眨 是眼淚嗎？
假如你真的放得下
你怎會一言也不發
漂泊天涯苦苦掙扎 心已麻
假如說鋼鐵磨成針 只要願意等
只要肯愛得深
是不是就有這可能
有可能打動這鐵石心腸的人
可惜就算夢能真 有誰猜得準
能分到多少 福份
生命的同花順 底牌沒有你
我也認
假如說鋼鐵磨成針 只要願意等
只要肯愛得深
是不是就有這可能
有可能打動這鐵石心腸的人
就算夢能都成真 有誰猜得準
能分到多少 福份
生命的同花順 底牌沒有你
那是你心裡真有我
漂泊天涯苦苦掙扎 心已麻
OP : Funkie Monkies Publishing Pte Ltd (Warner Chappell Music, Hong Kong Limited Taiwan Branch)[ 音樂製作團隊 / Music Production Crew ] 電子合成器及鼓編程 Synths and drums programming: Alan Cheung 張家誠
SP : Warner Chappell Music (Malaysia) Sdn Bhd
圖片來源：Youtube@TVB Music Group資料或影片來源：Youtube@TVB Music Group