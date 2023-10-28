《時間走了但你沒走》歌詞｜理想混蛋新歌歌詞+MV首播曝光
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時間走了但你沒走歌詞｜理想混蛋《時間走了但你沒走》於2023-09-26推出新歌MV，東方新地整合了理想混蛋新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
理想混蛋《時間走了但你沒走》 | 目錄
理想混蛋《時間走了但你沒走》｜歌詞
爆開的牙刷 破洞的襪子
摔爛的相框 為什麼捨不得丟
已過了多久 時間一直走 走 走
一廂情願死守 兩箱你遺留的寂寞
太多回憶的房間 是座深海牢籠
我溺著水游啊游 找不到出口
時間走了但你沒走
你的影子 塞滿了我的生活
到底誰說 忘記只要七秒鐘
時間走了但你沒走
試圖掙脫 以你為名的迷宮
我困在其中 放棄了自由
鐵心換了鎖 卻總是按錯
紀念日像個詛咒 記憶體無法清空
又過了多久 時間一直走 走 走
你離開我以後 怎麼好像沒離開過
太多回憶的房間 是座深海牢籠
我溺著水游啊游 哪裡有出口
時間走了但你沒走
你的影子 塞滿了我的生活
到底誰說 忘記只要七秒鐘
時間走了但你沒走
試圖掙脫 以你為名的迷宮
我困在其中 放棄了自由
沉沒在你身後的海
向下墜落 墜落
思念是否 至死方休
時間走了但你沒走
醒著時候 我會努力把你趕走
但睡著以後 你又跑來夢裡頭
時間走了但你沒走
囉囉嗦嗦 你的聲音在我耳朵
嘲笑著我 無助地淚流
時間走了但你沒走
我認輸了 快樂可不可以還給我
你驕傲遠走 我要不回笑容
我向誰乞求
找不到出口
放棄了自由