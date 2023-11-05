《別走太遠》歌詞｜理想混蛋 (Bestards)新歌歌詞+MV首播曝光
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別走太遠歌詞｜理想混蛋 (Bestards)《別走太遠》於2023-10-27推出新歌MV，東方新地整合了理想混蛋 (Bestards)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
理想混蛋 (Bestards)《別走太遠》 | 目錄
理想混蛋 (Bestards)《別走太遠》｜歌詞
不敢看你走太遠
不敢聽你回頭說捨不得
我都快要瘋了 是不是真的我還不夠好
想起當初的悸動
一句笑又泛著淚的「我愛你」
卻藏在心底
只管在乎 嚮往的一切美麗值得我們等待
別再想那麼多了
就算是下雨天也 相信會有仲夏夜的到來
記得保持勇氣面對
有你在 我的心裡練習分離 直到再相遇
總有天還要一起 踏過深淺 走遍所有世界
嗚～原來 現在的分開是最好的答案
我不會忘記
不敢看你走太遠
不甘心自己有的不完美
瘋過幾次懂了 原來我也只是靈魂碎片
多想念你的心動
和你那些愛面子又不常說的「我愛你」
全放在心底
習慣有你陪伴
我只能一個人對著空氣說 Good night
你是否也想念著我
別走太遠 讓晚風代替我所有的依戀 陪你入睡
只管在乎 嚮往的一切美麗值得我們等待
別再想那麼多了
就算是下雨天也 相信會有仲夏夜的到來
記得保持勇氣面對
有你在 我的心裡練習分離 直到再相遇
總有天還要一起 踏過深淺 走遍所有世界
嗚～原來 現在的分開是最好的答案
我不會忘記
只管在乎 嚮往的一切美麗值得我們等待
就算是下雨天也 相信會有仲夏夜的到來
只要 有你在
（我的心裡練習分離 直到再相遇
總有天還要一起 踏過深淺 走遍所有世界）
嗚～原來 現在的分開是最好的答案
我還在這裡 你不要忘記
你不要忘記
你不要忘記