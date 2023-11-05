《各自的模樣》歌詞｜理想混蛋 (Bestards)新歌歌詞+MV首播曝光
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各自的模樣歌詞｜理想混蛋 (Bestards)《各自的模樣》於2023-10-27推出新歌MV，東方新地整合了理想混蛋 (Bestards)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
理想混蛋 (Bestards)《各自的模樣》 | 目錄
理想混蛋 (Bestards)《各自的模樣》｜歌詞
你可以感同身受
對於我一往無前 愚笨的執著
也可以視而不見
隱沒在牆的背面 不參與關於我的一切
別怕 你無須擔憂我會受傷
我明白 沒有人 生而位於相同立場
是吧 堅強是否正來自理解了對方
有各自的模樣
我不再努力 活成別人期待的樣子
然後 才能真的說
我往自由更加靠近了
依然還像個演員 練習著對白
卻是自己編織的
你可以由衷祝福
當我走在 你並不認為簡單的道路
也可以輕輕退出
如果那能讓你 感到如釋重負
別怕 你無須擔憂我會受傷
我明白 沒有人 生而位於相同立場
是吧 堅強是否正來自理解了對方
有各自的模樣
我不再努力 活成別人期待的樣子
然後 才能真的說
我往自由更加靠近了
依然還像個演員 練習著對白
卻是自己編織的
那些切實來自我的 我感受的人生
別努力 活成別人期待的樣子
即使 曾經有誰說
你應該如何 你如果能夠
我會微笑地看著 你做的選擇
那就已是最美的
那些切實而最深刻 不同卻更繽紛
來自我們真心 渴望擁有的
自己的人生
自己的人生