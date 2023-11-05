《很遠的遠方》歌詞｜理想混蛋 (Bestards)新歌歌詞+MV首播曝光
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很遠的遠方歌詞｜理想混蛋 (Bestards)《很遠的遠方》於2023-10-27推出新歌MV，東方新地整合了理想混蛋 (Bestards)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
理想混蛋 (Bestards)《很遠的遠方》 | 目錄
理想混蛋 (Bestards)《很遠的遠方》｜歌詞
仰望著你側臉 關注你所有小細節
紀錄著每一個 美好瞬間
守候不分晝夜
過份追求完美 睡覺卻忘了蓋棉被
假裝堅強面對 那些憔悴
只在我面前 哭泣得像個孩子一樣熱烈
卸下了所有防備 讓我 擁抱著你的一切
我想要陪你走到 很遠的遠方
無需找尋天堂 因為有你在身旁
讓你輕靠在 我的肩膀
不在意其他願望
愛的方向 就是對的方向
我想要陪你走到 很遠的遠方
我手心的溫度 就是你的避風港
守護著你在 我的心上
別害怕黑夜多漫長
愛的方向 指引我們前往
你善良而體貼 偶爾也是個搗蛋鬼
創造生活裡的 驚喜場面
我在你面前 也笑得像個孩子一樣熱烈
卸下了所有防備 讓你 擁抱著我的一切
我想要陪你走到 很遠的遠方
無需找尋天堂 因為有你在身旁
讓你輕靠在 我的肩膀
不在意其他願望
愛的方向 就是對的方向
我想要陪你走到 很遠的遠方
我手心的溫度 就是你的避風港
守護著你在 我的心上
別害怕黑夜多漫長
愛的方向 指引我們前往
守護著你在 我的心上
黑夜就不再漫長
愛的方向 我們笑著前往