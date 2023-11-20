《沒有名字的地方》歌詞｜理想混蛋 (Bestards)新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
沒有名字的地方歌詞｜理想混蛋 (Bestards)《沒有名字的地方》於2023-10-27推出新歌MV，東方新地整合了理想混蛋 (Bestards)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
理想混蛋 (Bestards)《沒有名字的地方》 | 目錄
理想混蛋 (Bestards)《沒有名字的地方》｜歌詞
一個沒有名字的地方
風吹進半開的車窗
窗外陽光 過曝了我曾遺忘的
離開的方法 快樂本來就不需要計畫
後照鏡裡 曬傷的笑容顯影了
音量放大 頻率共振這一刻
就算會有 想停下的時候
心底也有 成為遠方的自由
我現在就要啟程前往
一個沒有名字的地方
穿過了樹影和斜陽
朝向地平線不知終點地流浪
離開的方法 快樂本來就不需要計畫
世界之大 用一顆心臟去收納
不須思考 只要感受這一刻
就算會有 想停下的時候
心底也有 成為遠方的自由
不想再逃避 我和自己約定
不想再壓抑 別困在原地 在那等等等
即使要花些時間才會了解
真正的遼闊
我現在就要啟程前往
一個沒有名字的地方
就算會有 想停下的時候
心底也有 成為遠方的自由
某天 若再次停留
就這樣忘記了
也別留下我 抓緊我往那裡走