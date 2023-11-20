《裝飾音》歌詞｜理想混蛋 (Bestards)新歌歌詞+MV首播曝光
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裝飾音歌詞｜理想混蛋 (Bestards)《裝飾音》於2023-10-27推出新歌MV，東方新地整合了理想混蛋 (Bestards)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
理想混蛋 (Bestards)《裝飾音》 | 目錄
理想混蛋 (Bestards)《裝飾音》｜歌詞
四季的況味 還沒能陪你一一咀嚼
已休止在落葉章節
詠嘆成紀念 旋律像河水緩緩流瀉
灌溉了那些 或明或暗的歲月
你是燈光下的主角
而我樂於扮演 一段無傷大雅的特別
你生命的五線
行板吟唱著我的眷戀
轉瞬浮現 旋即消滅
你的無限
我輕巧途經成為點綴
縱身一躍 回聲 蕩漾 思念
泛黃的琴鍵 我們曾即興共舞日夜
月光也沉醉 倒臥在你我之間
你是舞台上的主角
而我樂於扮演 一種無關輕重的調味
你生命的五線
行板吟唱著我的眷戀
轉瞬浮現 旋即消滅
你的無限
我輕巧途經成為點綴
縱身一躍 回聲 蕩漾 思念
灑落一地的時間
邂遇的美收進冊葉 我步入帷簾
不須掛介 你繼續你的表演
你生命的五線
行板吟唱著我的眷戀
轉瞬浮現 旋即消滅
你的無限
我輕巧途經成為點綴
縱身一躍 回聲 蕩漾 思念
永恆 式微 而我也……