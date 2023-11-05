《請、謝謝、對不起》歌詞｜理想混蛋 (Bestards)新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
請、謝謝、對不起歌詞｜理想混蛋 (Bestards)《請、謝謝、對不起》於2023-10-27推出新歌MV，東方新地整合了理想混蛋 (Bestards)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
理想混蛋 (Bestards)《請、謝謝、對不起》 | 目錄
理想混蛋 (Bestards)《請、謝謝、對不起》｜歌詞
我的方便 變成你的隨便
那叫低俗 不是不拘小節
你的厚臉皮 堪稱宇宙奇絕
所有謊言 到了你的嘴邊
自然得像 什麼至理名言
Oh 我的天 你還在秀下限
怪就怪我 給過太多次機會
被你反咬 才驚覺不對
請你閉上嘴 我會說聲謝謝
請你快滾遠 我會掌聲嘉勉
不用說對不起反正我也不會原諒你
So would you please please please
不必假裝 你有多麼可憐
那些藉口 聽了千百萬遍
故事你最會編 根本奇幻文學
怪就怪我 給過太多次機會
太晚發現 You’re like a piece of shh…..
請你閉上嘴 我會說聲謝謝
請你快滾遠 我會掌聲嘉勉
不用說對不起反正我也不會原諒你
So would you please please please
請你跟著我這樣說：
「謝謝你包容過我！」
對不起早應該跟你說：
「你是真的爛透！」
請你閉上嘴 我會說聲謝謝
請你快滾遠 我會掌聲嘉勉
不用說對不起反正我也不會原諒你
So would you please please please
請你現在就 消失在我眼前
謝謝你讓我 知道我多完美
對不起這句話 就留給你的下一位
Goodbye !!!
And never meet again !!! ：)