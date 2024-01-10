《愛已過去》歌詞｜留香瓊 (Lau Heung King)新歌歌詞+MV首播曝光
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愛已過去歌詞｜留香瓊 (Lau Heung King)《愛已過去》於2023-12-28推出新歌MV，東方新地整合了留香瓊 (Lau Heung King)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
留香瓊 (Lau Heung King)《愛已過去》 | 目錄
留香瓊 (Lau Heung King)《愛已過去》｜歌詞
沒有可能
時日漸遠 但我未懂得抽身
讓我退縮一次
沉迷下去
縱容我 壞情緒
只想拉近
一些足印
我已努力從遺憾
拾起一分淡然 讓我安神
愛已過去
怎麼不相襯
連陌生都分兩份
你未回去 我未回去
我不迴避
你已遠去
不想灰暗
難道眼淚會安份
不會結束
如何還遺留於這地
我 若要天空海闊
讓我堅持
平靜渡過下個夏季 小意思
共你再不相似
為何下個念頭 卻又回去
他的一切
他的珍貴
愛意已逝 為何凌厲
為他垂危 為何又要執迷
愛已過去
怎麼不相襯
連陌生都分兩份
你未回去 我未回去
我不迴避
你已遠去
不想灰暗
難道眼淚會安份
不會結束
如何還遺留於這地
寧願要待在原地
你氣息從未結束
若你最後沒法比
如何面對 在來日裏
失之交臂
愛已過去
怎麼不相襯
連陌生都分兩份
你在離去
這夜情緒
我不迴避
你已遠去
這些灰暗
難道痛是最真實
不會結束
如何還遺留於這地
我 如何能從回憶退避