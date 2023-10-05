《列車上對著坐的兩個人》歌詞｜盧冠廷, 林家謙新歌歌詞+MV首播曝光
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列車上對著坐的兩個人歌詞｜盧冠廷, 林家謙《列車上對著坐的兩個人》於2023-10-04推出新歌MV，東方新地整合了盧冠廷, 林家謙新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
盧冠廷, 林家謙《列車上對著坐的兩個人》 | 目錄
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盧冠廷, 林家謙《列車上對著坐的兩個人》｜歌詞
曲 : 盧冠廷
詞 : 周耀輝
編 : 伍卓賢
監製 : 盧冠廷 / 葉廣權
林:還在拼命前進 兜一彎開出桂花
盧:末了必須遠去 多風光仍舊變淡
林:快樂無涯
盧:青春有限
合:年月擦身過 暫借問 會更好嗎 合:wo… 活到天天都珍惜的一雙旅客
合:wo… 活過界限
盧:wo… 不需說話
林:wo… 祝福會嗎
合:生於世上懷疑何處是家
林:讓我出發
盧:讓我放下
合:年月擦身過 暫借問 會更好嗎 林:懷著信念和愛 將飄出千色雪花
盧:別了都可再見 將風光全部記下
林:渴望無名
盧:得失有命
合:年月擦身過 暫借問 會更好嗎 合:wo… 遇到統統都不測的一些變化
合:wo… 學到接納
林:wo… 不需說話
盧:wo… 祝福會嗎
合:生於世上原來萬里是家
林:讓我出發
盧:讓我放下
合:年月擦身過 暫借問 會更好嗎 合:wo… 天空闊大
合:wo… 呼吸瞬間
合:生於世上原來萬里是家
合:讓我出發
合:讓我放下
合:年月擦身過 瞬息間 會更好嗎
合:然後我跟你 在對望 說你好嗎
圖片來源：專輯封面