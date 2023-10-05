盧冠廷, 林家謙 列車上對著坐的兩個人 《列車上對著坐的兩個人》歌詞｜盧冠廷, 林家謙新歌歌詞+MV首播曝光

《列車上對著坐的兩個人》歌詞｜盧冠廷, 林家謙新歌歌詞+MV首播曝光

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列車上對著坐的兩個人歌詞｜盧冠廷, 林家謙《列車上對著坐的兩個人》於2023-10-04推出新歌MV，東方新地整合了盧冠廷, 林家謙新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。

盧冠廷, 林家謙《列車上對著坐的兩個人》 | 目錄

  1. 盧冠廷, 林家謙《列車上對著坐的兩個人》｜新歌試聽
  2. 盧冠廷, 林家謙《列車上對著坐的兩個人》｜製作
  3. 盧冠廷, 林家謙《列車上對著坐的兩個人》｜歌詞
  4. 盧冠廷, 林家謙《列車上對著坐的兩個人》｜MV

盧冠廷, 林家謙《列車上對著坐的兩個人》｜新歌試聽


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盧冠廷, 林家謙《列車上對著坐的兩個人》｜製作

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盧冠廷, 林家謙《列車上對著坐的兩個人》｜歌詞

曲 : 盧冠廷
詞 : 周耀輝
編 : 伍卓賢
監製 : 盧冠廷 / 葉廣權
林:還在拼命前進 兜一彎開出桂花
盧:​末了必須遠去 多風光仍舊變淡
林:​快樂無涯
盧:​青春有限
合:​年月擦身過 暫借問 會更好嗎 合:​wo… 活到天天都珍惜的一雙旅客
合:wo… 活過界限
盧:​wo… 不需說話
林:​wo… 祝福會嗎
合:​生於世上懷疑何處是家
林:​讓我出發
盧:​讓我放下
合:​年月擦身過 暫借問 會更好嗎 林:​懷著信念和愛 將飄出千色雪花
盧:​別了都可再見 將風光全部記下
林:​渴望無名
盧:​得失有命
合:​年月擦身過 暫借問 會更好嗎 合:​wo… 遇到統統都不測的一些變化
合:wo… 學到接納
林:​wo… 不需說話
盧:​wo… 祝福會嗎
合:​生於世上原來萬里是家
林:​讓我出發
盧:​讓我放下
合:​年月擦身過 暫借問 會更好嗎 合:​wo… 天空闊大
合:wo… 呼吸瞬間
合:生於世上原來萬里是家
合:讓我出發
合:讓我放下
合:年月擦身過 瞬息間 會更好嗎
合:然後我跟你 在對望 說你好嗎

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盧冠廷, 林家謙《列車上對著坐的兩個人》｜MV

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圖片來源：專輯封面

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