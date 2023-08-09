《浪漫殺死巨蟹座》歌詞｜盧瀚霆新歌歌詞+MV首播曝光
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浪漫殺死巨蟹座歌詞｜盧瀚霆《浪漫殺死巨蟹座》於2023-07-21推出新歌MV，東方新地整合了盧瀚霆新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
盧瀚霆《浪漫殺死巨蟹座》 | 目錄
盧瀚霆《浪漫殺死巨蟹座》｜新歌試聽
盧瀚霆《浪漫殺死巨蟹座》｜製作
作曲：徐浩
作詞：黃偉文
編曲：徐浩 / 黃兆銘
監製：徐浩
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盧瀚霆《浪漫殺死巨蟹座》｜歌詞
誰亦有道 犧牲 的底綫
而巨蟹座 甘願 無間斷
沒太多 反覆 的心算
已自然 替你 擋一箭
只想 見你 無瑕 沒破損 誰亦渴望 汲取 些溫暖
而巨蟹座 只望 能夠 供熱傳電
最後變成灰燼 都不怨
讓你的冬天 愜意點
就算苦也有份甜
沒有需要太自憐 明知寵你 未必可 搏你心動
無人肯收 也照輸送
冰山縱是壓下來
也難抑制 我那洶湧 愛你是我自招的
步步血紅
仍然甘於 長留惡夢
就算得到你後 未能留住你
亦很欣慰 地痛 誰被過度緊箍 都給嚇怕
而巨蟹座 只是 忘了怎樣停下
猛力到連本應 栽好的花
亦錯手推翻 全盤跌下
共你仿似有未來
但我扼殺了嫩芽 明知寵你 未必可 搏你心動
無人肯收 也照輸送
冰山縱是壓下來
也難抑制 我那洶湧 愛你是我自招的
步步血紅
仍然甘於 長留惡夢
就算得到你後 未能留住你
亦很欣慰 地痛 我也未算深
但何事你
始終都不懂 來生都要 像這般 搏你心動
浪漫不死 重擔不重
冰山最後拒絕溶
仍然不悔 年華散盡 愛你是我自招的
默默咬唇
能燃燒的 完全獻奉
就算親過你後 未能留住你
幸福 多過 劇痛
圖片來源：專輯封面