《我與你的差距 (ViuTV 劇集 “社內相親” 主題曲)》歌詞｜盧瀚霆, 呂爵安 (Anson Lo, Edan Lui)新歌歌詞+MV首播曝光
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我與你的差距 (ViuTV 劇集 “社內相親” 主題曲)歌詞｜盧瀚霆, 呂爵安 (Anson Lo, Edan Lui)《我與你的差距 (ViuTV 劇集 “社內相親” 主題曲)》於2023-11-27推出新歌MV，東方新地整合了盧瀚霆, 呂爵安 (Anson Lo, Edan Lui)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
盧瀚霆, 呂爵安 (Anson Lo, Edan Lui)《我與你的差距 (ViuTV 劇集 “社內相親” 主題曲)》 | 目錄
盧瀚霆, 呂爵安 (Anson Lo, Edan Lui)《我與你的差距 (ViuTV 劇集 “社內相親” 主題曲)》｜歌詞
有八卦 說我對
你會有私心
只好等 加班偷偷送你一個吻
(但你不敢挨近)
從你我兩個世界看到有界線區分
才不敢 跨出階級去與你走太近
(情願先狠心)
和我深深抱緊 不准分心
要當心留下腳印
避免第三方發覺蛛絲烙印
沒有偷呃犯禁 何以要小心
誰在用身份的差距
來談論你我不登對
誰共我先應該一對
其實我有我的心水
抬步就可縮短差距
來填沒過去未解釋的空虛
如天生一對
閒人哪位敢插嘴
答應了 卻叫我
處理要小心
都不肯 公開牽手與我走太近
(但我只可不忿)
無法靠近怕與你結尾太不堪
才不肯 解開枷鎖必須壓抑這心癮
(情願先抽身)
和我深深抱緊 不准分心
要當心留下腳印
避免第三方發覺蛛絲烙印
沒有偷呃犯禁 何以要小心
誰在用身份的差距
來談論你我不登對
誰共我先應該一對
其實我有我的心水
抬步就可縮短差距
來填沒過去未解釋的空虛
如天生一對
閒人哪位敢插嘴
其實什麼天生一對
拿著什麼準則比對
無論多「標準」的一對
還是會有各種差距
誰才是我心中之最
難道尚要各路專家的准許
說登不登對
誰人也不可插嘴