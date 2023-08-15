《明天地圖》歌詞｜糖妹新歌歌詞+MV首播曝光
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明天地圖歌詞｜糖妹《明天地圖》於2023-08-11推出新歌MV，東方新地整合了糖妹新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
糖妹《明天地圖》 | 目錄
糖妹《明天地圖》｜新歌試聽
糖妹《明天地圖》｜製作
作曲：曹朗
作詞：楊熙
編曲：曹朗
監製：趙增熹
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糖妹《明天地圖》｜歌詞
若你面容不好 若你未能收到訊號
行下去全是棘途
未要緊 哪怕沿途是 掙扎與疲勞
別投降堅守撐下去 你的路 能成就更高 你不需驚怕望不到 行不到 明天不知道
要相信辦法能找到 仍很早 前方必有路
就算在面前沒有明天地圖 望著繁星都可找到記號
踏上光輝的旅途 和你會做到 就算事情很糟 就算面前屋頂塌下了
仍願信明日更好 你不需驚怕望不到 行不到 明天不知道
要相信辦法能找到 仍很早 前方必有路
就算在面前沒有明天地圖 望著繁星都可找到記號
踏上光輝的旅途 和你會做到 這路我亦有走過 先會令我今天於這裡
昨日挫敗事情 會令你不倒 你不需驚怕望不到 行不到 明天不知道
要相信辦法能找到 捱過去 能教你驕傲
就算在面前沒有明天地圖
腳步提起 日子不需預告
還是可開展旅程 和你會做到 就算暫時不好 自信定能劃破迷霧
圖片來源：專輯封面